Заморозки по ночам ожидаются в нескольких российских регионах

До конца августа прогнозируются ночные заморозки до минус одного градуса в Нижегородской области, а также ожидается похолодание на юге Урала и в Забайкалье. Однако на юге европейской России и в регионах Сибирского федерального округа погода будет выше среднего, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом он рассказал ТАСС.

«На юге уральского хребта ожидаются дожди, местами сильные, с ветром до 18 м/с и местами до 22 м/с, а также низкими температурами. В Нижегородской области на севере Волги до конца рабочей недели ожидаются ночные заморозки до минус одного градуса. В Забайкалье также ожидаются заморозки до минус двух градусов», — сказал эксперт.

Вильфанд также отметил, что в Алтайском крае, Иркутской и Кемеровской областях, Красноярске и Хакасии температура будет выше 30 градусов в течение рабочей недели, а в Тыве даже выше 35 градусов. «Среднесуточная температура выше климатической нормы на 7-9 градусов, что также является опасным явлением. Высокая жаркая погода непривычна и оказывает негативное влияние на человека», — добавил он.

Метеоролог также сообщил, что в Краснодарском крае и на Крыму ожидается повышение температуры воздуха на 2-3 градуса выше нормы, в пределах от 29 до 34 градусов. Температура воды будет составлять 25 градусов в Феодосии, 26 градусов в Алуште и Ялте, 27 градусов в Туапсе и Геленджике, и 28 градусов в Сочи.

Ранее в Великобритании предрекли дефицит фруктов и овощей из-за аномальной жары в странах Южной Европы.