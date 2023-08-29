Россиянам рассказали, к каким болезням приводит работа по ночам

Когда человек меняет распорядок дня, начинает спать днем и бодрствовать ночью, время выработки кортизола смещается, а нормальный метаболизм начинает нарушаться. В результате появляется риск развития эндокринных заболеваний (например, сахарного диабета), сердечно-сосудистых патологий и даже бесплодия. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

По словам врача, главные роли в управлении биоритмами выполняют кортизол и мелатонин.

«Кортизол регулирует обмен веществ, отвечает за выработку и расход энергии, активирует все доступные резервы в случае напряженных ситуаций. Мелатонин отвечает за сон. В норме он вырабатывается ночью, в полной темноте, когда кортизола становится меньше. Мелатонин помогает организму засыпать, восстанавливаться и справляться с пережитыми за день стрессами. Однако в светлое время суток мелатонин вырабатывается плохо, и он не настолько эффективен. По этой причине ночной сон тяжело заменить дневным: он менее качественный и глубокий. После пробуждения вечером человек чувствует себя больше разбитым, чем отдохнувшим», — объяснила невролог.

Помимо проблем со сном в рабочие дни, нарушения могут появиться и в выходные. Дело в том, что человеческий организм склонен к стабильности, и ему тяжело подстроиться под кратковременное изменение «расписания».

«Как итог, человек в целом перестает нормально отдыхать, а это может приводить к снижению концентрации внимания, нервному перенапряжению, психологическим проблемам и выгоранию на работе. Становится сложно заниматься спортом, увлечения доставляют мало радости. Появляется чувство хронической усталости, апатия, а в некоторых случаях жизнь и вовсе «теряет краски» — это уже один из признаков депрессивного расстройства», — подчеркнула врач.

При работе в ночные смены или сутками очень важно следовать ряду правил, чтобы сохранить здоровье. Прежде всего — постараться структурировать график так, чтобы в выходные дни отдыхать от работы, стараться спать по 8 часов в сутки.

«После смены ложиться спать лучше в тишине и, что не менее важно, в темноте. Нельзя исключать физическую активность и правильное питание, стоит употреблять больше овощей и фруктов. В них содержатся витамины и микроэлементы, которые поддерживают организм и помогают бороться с последствиями недосыпания. Но если появились проблемы со здоровьем, например лишний вес, высокое артериальное давление, постоянные нарушения сна или психологические трудности — лучшим решением будет восстановление естественного режима, то есть работа днем. Также работать ночью и сутками не следует людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам: в первом случае недосыпание может усугубить ситуацию, а во втором — навредить будущему ребенку», — резюмировала медик.

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