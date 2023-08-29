Врач рассказал, по каким признакам можно узнать современного наркомана

В известных фильмах и сериалах образы наркоманов часто значительно отличаются от того, как они выглядят на самом деле. Черные круги под глазами, красные веки, стеклянные глаза, субтильное телосложение – безусловно, все это взято из реальной жизни. Но лишь частично. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный врач Клиники доктор Исаева, врач психиатр-нарколог Даниил Петров.

«Прежде всего, нужно понимать, что в случае современных синтетических стимуляторных, так называемых «солевых», наркотиков нет той привычной картины, которую родители подростков видели в фильмах или может быть даже в реальной жизни в связи с популярными в их молодости опиатами. Когда говорят о «дне», свойственном героиновой зависимости, в случае с «солевыми» наркотиками его нет. Как правило, его просто не успевают достичь. Мы в своей практике видим ребят, которые уже при втором употреблении получают психозы. Наркоман раньше – это когнитивно сохранный молодой человек с физиологическими проблемами. Сегодня – это человек с грубыми нарушениями памяти, внимания, мышления, часто с продуктивной психотической симптоматикой в виде бреда и галлюцинаций», – объяснил врач.

По словам нарколога, «солевого» наркомана бывает очень трудно определить на начальной стадии по внешним признакам, особенно в случае, если он употребляет вещества несколько раз в неделю. Влияние наркотиков стимуляторного плана будет сказываться, в первую очередь, на интеллекте и поведении, однако даже на первых порах можно заметить и физические признаки, которые со временем будут становится все более явными.

«Отличительные признаки поведения современного наркомана – это, конечно, излишняя активность, подвижность, суетливость, куча положительных эмоций, не подходящих к случаю. К хаотичным порывистым телодвижениям прибавляется постоянное почесывание, поскольку у человека начинается сильный кожный зуд: даже мелкая угревая сыпь, которая неизбежно появляется на коже из-за интоксикации, расчесывается до неимоверных размеров, превращаясь в язвы», – подчеркнул врач.

Кроме того, человек, употребляющий наркотики, достаточно быстро теряет вес (за пару месяцев может потерять 10-20 кг массы тела), становится истощенным, кожные покровы сереют, появляется зубной налет, разрушаются ногтевые пластины, начинают выпадать волосы, поскольку необходимые организму минералы (калий, магний, кальций и т.д.) просто вымываются из организма. Все эти последствия стремительно усугубляются с каждым употреблением.

«Со временем развивается и все больше усиливается бруксизм – движения челюстями, скрежетание зубами вплоть до того, что начинает стираться эмаль, зубы становятся незащищенными, болезненными и разрушаются. Причем если все остальные физические нарушения со временем можно восстановить, то бруксизм может остаться навсегда: эта неврологическая симптоматика принимает вид центрального генеза, и даже уже давным-давно трезвого наркомана можно узнать по неестественным движениям челюстей», – добавил Петров.

Ранее россиянам назвали самый тяжелый наркотик у современной молодежи.