Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Красноярске школьника задержали за подготовку теракта на рынке

Baza: 16-летний подросток задержан за подготовку теракта на красноярском рынке

close
100%
ФСБ РФ/РИА «Новости»

Ученик девятого класса задержан сотрудниками ФСБ за подготовку теракта на рынке в Красноярске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Учащийся гимназии был задержан во время получения компонентов для самодельного взрывного устройства. ВСУ 16-летний подросток, по данным следствия, собирался заложить на Кировском рынке. Школьник задумал преступление еще в мае и решил собрать взрывчатку сам, заказав необходимые детали в интернете.

Недавно заказ пришел в город, и несовершеннолетний поехал забирать его в кафе на Кишеневской улице, однако там его уже ждали сотрудники спецслужб.

Дома у школьника нашли химические вещества и дымовые шашки. Подозреваемого арестовали, в его отношении возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.

Ранее у Кремля задержали пенсионера, пытавшегося возложить цветы на аллее городов-героев.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях