В Красноярске школьника задержали за подготовку теракта на рынке

Ученик девятого класса задержан сотрудниками ФСБ за подготовку теракта на рынке в Красноярске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Учащийся гимназии был задержан во время получения компонентов для самодельного взрывного устройства. ВСУ 16-летний подросток, по данным следствия, собирался заложить на Кировском рынке. Школьник задумал преступление еще в мае и решил собрать взрывчатку сам, заказав необходимые детали в интернете.

Недавно заказ пришел в город, и несовершеннолетний поехал забирать его в кафе на Кишеневской улице, однако там его уже ждали сотрудники спецслужб.

Дома у школьника нашли химические вещества и дымовые шашки. Подозреваемого арестовали, в его отношении возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.

Ранее у Кремля задержали пенсионера, пытавшегося возложить цветы на аллее городов-героев.