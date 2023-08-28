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Пьяные барнаульцы устроили стрельбу на даче и ранили девушку

В Барнауле пьяные мужчины устроили стрельбу на даче и ранили соседку

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Телеграм-канал Инцидент Барнаул

В Барнаульском СНТ «Шинник» произошла стрельба, нетрезвые дачники развлекались на своем участке и случайно ранили соседку. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Барнаул».

О произошедшем рассказала родственница пострадавшей, по словам женщины, она вместе с 20-летней сестрой и шестилетней дочерью отдыхала на даче. Девушка вместе с ребенком находилась в огороде, когда раздалось несколько выстрелов.

«Спустя минуту после выстрела ко мне подошла сестра и сказала, что ей что-то прилетело в голову. Осмотрев ее, увидела, что с затылка идет кровь. Мы в шоковом состоянии побежали искать, кто это сделал и нашли», — рассказала дачница.

На соседнем участке женщина обнаружила трех пьяных мужчин, которые развлекались стрельбой, однако соседи по дачи заявили приехавшим на вызов полицейским, что никакого ружья у них не было.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, у нее диагностировано сотрясение мозга. В обстоятельствах инцидента разбираются правоохранители.

Ранее во Владикавказе мужчина устроил стрельбу из автомата Калашникова.

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