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Майкла Наки* и Руслана Левиева хотят заочно приговорить к 13 годам за фейки о ВС РФ

Прокурор просит заочно приговорить Наки и Левиева к 13 годам за фейки о ВС РФ

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Соцсети

Прокурор просит заочно приговорить к 13 годам колонии блогеров Руслана Левиева (настоящая фамилия Карпук) и Майкла Наки (признан в РФ иностранным агентом) каждого за распространение фейков о Вооруженных силах России, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Басманный суд Москвы.

«В ходе прений сторон гособвинитель попросил заочно назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы», — сказали в суде.

Там добавили, что прокурор дополнительно попросил суд на пять лет запретить им администрировать сайты.

По версии следствия, Наки и Левиев в марте прошлого года сняли, а затем разместили на YouTube видео, которое содержит ложную информацию о действиях российских военных. Кроме этого, по данным Генпрокуратуры, в ходе прямых трансляций на YouTube молодые люди распространили заведомо ложную информацию о ситуации в Мариуполе.

17 мая прошлого года Генпрокуратура РФ сообщила, что Майкла Наки и Руслана Карпука (признан в РФ иностранным агентом) будут судить за дискредитацию ВС РФ.

18 мая МВД объявило в розыск блогера Майкла Наки по делу основателя Telegram-канала «Сканер». По данным правоохранителей, блогер вместе с основателем Telegram-канала «Сканер» Русланом Карпуком проходит по делу о «дискредитации Вооруженных сил России».

Ранее Генпрокуратуру России попросили проверить Ахеджакову на дискредитацию ВС РФ.

*  признан в РФ иностранным агентом
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