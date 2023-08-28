Кот из США побил рекорд по прыжкам через скакалку

Кот из США побил мировой рекорд среди котов, прыгающих через скакалку — 13-летнему питомцу по имени Киткэт удалось за минуту перепрыгнуть через скакалку девять раз. Его достижение вошло в Книгу рекордов Гиннесса, сообщили в пресс-службе организации.

Таких результатов кот добился благодаря регулярным тренировкам под руководством своей хозяйки, дрессировщицы животных и продюсеру Трише Сейфрид.

Кроме коронного номера — прыжков через скакалку — Киткэт выполняет около двадцати команд, в том числе он умеет «давать пять», вращаться, мяукать по сигналу, подходить к черте и касаться ее лапой.

«Прыжки со скакалкой, безусловно, самый впечатляющий трюк кота, однако из-за почтенного возраста мы сводим тренировки к минимуму. Сейчас его любимая команда — «дай пять», — поделилась хозяйка кота.

Сейфрид нашла своего питомца вместе с другими котятами в заброшенном сарае. Когда детенышам было четыре месяца, девушка отвезла их на ферму, где Киткэт уже вскоре стал тренироваться и готовиться к своей карьере в шоу-бизнесе. Уже в шесть месяцев он прыгал через скакалку перед зрителями на ферме — тем самым его хозяйка хотела развеять миф, что коты не поддаются дрессировке.

Позже кот стал настоящей звездой. Он принимал участие в выездах, конференциях, а однажды проехал с хозяйкой всю страну в рамках рекламы кошачьего корма.

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