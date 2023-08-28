Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, как повысить иммунитет осенью

Врач Еделев: повысить иммунитет осенью помогут овощи и белки

close
100%
Freepik.com

Сезонные овощи и фрукты помогут укрепить иммунитет осенью. Об этом в эфире «Радио 1» заявил доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. Также, по его словам, важно употреблять белковую пищу.

«Сейчас есть сезонные овощи и фрукты. Поэтому все, что на сегодняшний день растет в огороде — должно стать основой питания. И второе — белковая пища является самой важной для иммунитета. Все полноценные иммунные белки поступают к нам из мяса, птицы, рыбы, молочной продукции, яиц», — пояснил Еделев.

В случае, если человек является вегетарианцем, врач посоветовал внимательно следить за тем, чтобы в рационе был определенный набор аминокислот. Чтобы защитить себя от простуды в осенний период, он рекомендовал соблюдать стандартные санитарные подходы, такие как регулярное мытье рук и соблюдение дистанции.

Врач-терапевт Татьяна Романенко в свою очередь посоветовала перед сезоном ОРВИ пройти минимальное медицинское обследование и сдать анализы крови и мочи, чтобы выявить скрытые инфекционные процессы в организме.

Ранее Романенко в эфире «Москвы 24» перечислила опасные заболевания, которые развиваются без симптомов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях