Врач рассказал, как повысить иммунитет осенью

Сезонные овощи и фрукты помогут укрепить иммунитет осенью. Об этом в эфире «Радио 1» заявил доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. Также, по его словам, важно употреблять белковую пищу.

«Сейчас есть сезонные овощи и фрукты. Поэтому все, что на сегодняшний день растет в огороде — должно стать основой питания. И второе — белковая пища является самой важной для иммунитета. Все полноценные иммунные белки поступают к нам из мяса, птицы, рыбы, молочной продукции, яиц», — пояснил Еделев.

В случае, если человек является вегетарианцем, врач посоветовал внимательно следить за тем, чтобы в рационе был определенный набор аминокислот. Чтобы защитить себя от простуды в осенний период, он рекомендовал соблюдать стандартные санитарные подходы, такие как регулярное мытье рук и соблюдение дистанции.

Врач-терапевт Татьяна Романенко в свою очередь посоветовала перед сезоном ОРВИ пройти минимальное медицинское обследование и сдать анализы крови и мочи, чтобы выявить скрытые инфекционные процессы в организме.

Ранее Романенко в эфире «Москвы 24» перечислила опасные заболевания, которые развиваются без симптомов.