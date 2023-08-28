Двухлетний ребенок перенес остановку сердца на борту самолета

Самолет летел рейсом из Бангалора в Дели, во время полета стало плохо двухлетней девочке, у нее остановилось сердце. Об этом сообщает портал News 18.

Жизнь девочки спасла команда из пяти врачей Всеиндийского института медицинских наук, которая летела этим же рейсом. Ребенок находился в бессознательном состоянии, медики не могли прощупать у нее пульс, конечности и губы девочки посинели, произошла остановка сердца.

Пока врачи проводили реанимационные мероприятия, экипаж воздушного судна авиакомпании Vistara запросил экстренную посадку в городе Нагпур, спустя 45 минут девочку передали бригаде скорой помощи в стабильном состоянии.

Ранее стюардесса перенесла инсульт и остановку сердца на борту самолета на высоте 10 тысяч метров.