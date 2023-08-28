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Стало известно, почему во время болезни хочется вредной пищи

«Ридус»: во время болезни хочется вредной пищи из-за стресса

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Depositphotos

Журналисты «Ридуса» выяснили у экспертов, почему во время болезни бывает не только полное отсутствие аппетита, но и увеличивается тяга к вредной высококалорийной пище. Одной из причин, по словам специалистов, является потребность организма в быстрых источниках энергии во время борьбы с вирусами и бактериями.

Также, по данным издания, повышенная тяга к углеводным закускам и сладкому может быть реакцией организма на стресс, который повышает выработку адреналина и кортизола. Кроме того, ученые отмечают, что вкусная, но вредная пища активирует систему вознаграждения мозга, высвобождая нейротрансмиттеры хорошего самочувствия, такие как дофамин и серотонин, что важно во время болезни.

При этом подчеркивается, что рацион с высоким содержанием сахара в конечном итоге только навредит здоровью. Для хорошей работы иммунитета эксперты советуют стремиться к сбалансированному рациону, содержащему фрукты, овощи, белки, клетчатку, полезные жиры и углеводы с низким гликемическим индексом.

Врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого объяснила, что обычно люди «срываются» на сладкое, когда организму не хватает питательных веществ. Поэтому, по ее словам, сначала важно определить, насколько полон и разнообразен рацион человека.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «Москве 24» назвала лучший продукт, который поможет в лечении кашля.

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