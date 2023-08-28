Соседка назвала мужчину, открывшего стрельбу по приставам в Ноябрьске, «скандальным и своеобразным»

Мужчина, устроивший стрельбу в поселке Су-952 в пригороде Ноябрьска, стрелял не по судебным приставам, а в воздух. Об этом «Газете.Ru» сообщила соседка стрелка Валерия (имя изменено). Женщина охарактеризовала своего соседа как своеобразного и замкнутого человека.

«Он стрелял в воздух. До этого машину поджег, чтобы приставы не забрали за долги. Мужчина своеобразный, скандальный. С соседями не очень ладил. Живет один, по крайней мере семьи не наблюдали», — рассказала Валерия.

В понедельник, 28 августа, вооруженный мужчина начал стрелять в направлении судебных приставов в поселке СУ-952 в пригороде Ноябрьска в ЯНАО. Он также пригрозил сжечь каждого, кто к нему приблизится.

По данным Telegram-канала Mash, стрельбу открыл 62-летний Марат Сайткулов. Приставы приехали в аварийный дом, где проживает мужчина, чтобы выселить его и наложить арест на автомобиль.

Telegram-канал «112» пишет, что на данный момент Сайткулов заперся в доме и угрожает открыть огонь на поражение, если к нему подойдут силовики, и поджечь сам дом. С мужчиной ведутся переговоры.

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