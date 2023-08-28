В России предложили запретить ездить на электросамокатах по тротуарам

В Москве необходимо запретить ездить по тротуарам на электросамокатах, а не ограничивать скорость передвижения на них. Таким мнением в беседе с «Общественной службой новостей» высказал архитектор, градостроитель, федеральный эксперт по развитию городов и агломераций Илья Заливухин.

«Я очень рекомендую вводить запрет быстрее, чтобы не пострадало большое количество людей. Когда мы с вами видим аренду электросамокатов, стоящих у тротуаров, то это фактически призыв ездить по тротуарам. Это ошибка. Нельзя ставить аренду электросамокатов там, где нет инфраструктуры. Это то же самое, что давать машины без дорог», — сказал эксперт.

В маленьких городах России проблема с передвижением на электросамокатах также актуальна, заметил он. По мнению Заливухина, в них необходимо разрешить езду по автомобильным полосам, на улицах, где скорость ограничена 50 км/ч, и тоже ввести запрет на передвижение по тротуарам.

Накануне сенатор Елена Афанасьева заявила, что запрет электросамокатов в Москве спасет «здоровье и жизни многих наших граждан».

Ранее стало известно, что Париж первым в Европе запретит аренду электросамокатов.