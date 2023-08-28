Пожар в подмосковном Красногорске потушен

Пожар в жилом четырехэтажном доме в подмосковном Красногорске полностью потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«В 14:43 — ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

До этого в пресс-службе МЧС России заявили, что в подмосковном Красногорске на крыше четырехэтажного жилого дома потушен открытый огонь. В ведомстве подчеркнули, что ликвидация открытого горения была объявлена в 13:33. При этом один из сотрудников МЧС во время тушения этого пожара получил травмы.

Утром 28 августа пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области сообщила, что пожар произошел в квартире дома на улице Пионерской в городском округе Красногорск. Огонь перекинулся на чердак и кровлю здания.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».