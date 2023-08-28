Глава Сбера поделился любимыми треками этого лета в «Звуке»

Глава Сбербанка обновил плейлисты в HiFi-стриминге «Звук» и поделился своей подборкой любимых треков этого лета, сообщает пресс-служба Сбера.

Профиль главы Сбербанка можно найти в строке поиска в приложении и на сайте «Звука», подписаться на него и следить за обновлениями.

В новом приложении «Звук» сфокусировался на развитии социальных механик. Новый персонализированный «Звук» работает с помощью искусственного интеллекта: система сама подсказывает, что послушать, учитывая уникальные предпочтения, контекст и даже настроение.

У пользователей «Звука» уже есть возможность создавать публичные плейлисты и видеть, сколько человек на них подписались. Кроме того, человек может видеть, кто слушает один и тот же трек с ним в моменте. Более того, можно перейти в профиль пользователей, которые слушают тот же трек, подписаться на них, узнать о совпадении музыкальных вкусов и послушать совместный плейлист, созданный «Звуком» на основе общих предпочтений.

Также пользователи могут перейти в профиль пользователей, которые слушают тот же трек, подписаться на них, узнать о совпадении музыкальных вкусов и послушать совместный плейлист, созданный «Звуком» на основе общих предпочтений.