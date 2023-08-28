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В Италии воры оставили хозяину квартиры записку с извинением за вторжение

В Италии воры не нашли ценных вещей в квартире и оставили записку с извинениями

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Shutterstock

В Италии ищут воров, которые оставили хозяину квартиры записку с извинением за вторжение. Об этом сообщает il Gazzettino.

Инцидент произошел в провинции Порденоне. Злоумышленники ворвались в жилище, но не обнаружили в ней чего-либо особо ценного. После этого они забрали кофе-машину и аэрогриль, но оставили необычную записку.

«Извини, но мы без денег и должны есть. Но я вижу, что у тебя ничего нет», — написано на бумаге.

Хозяин квартиры обратился в правоохранительные органы. По версии следствия, неизвестные намеренно написали сообщение печатными буквами и с ошибками. Таким образом, подозрения могут пасть на мигрантов.

Улик на месте злоумышленники не оставили. Поиски продолжаются.

Ранее на Алтае родственница молодоженов украла у них деньги сожгла купюры.

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