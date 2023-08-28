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Мэру Перми подарили кувалду

Пермский губернатор Махонин подарил новому мэру Перми Соснину кувалду

Пермский губернатор Дмитрий Махонин подарил новому мэру Перми Эдуарду Соснину кувалду. Об этом сообщает Telegram-канал Properm.ru.

«Попросил заводчан с Мотовилихи создать это оружие, молот является символом завода, символ трудолюбия пермяков, символ несгибаемости уральского характера. Этот молот можно использовать, чтобы дурь у чиновников с головы вышибать. Я бы хотел, чтобы вы этот молот использовали аккуратно, чтобы этот молот вам помогал ковать будущее Перми и Пермского края», — прокомментировал свой подарок Махонин.

Сообщается, что на кувалду нанесена надпись «пермский молот».

В марте 2023 года в Москве начали продавать кувалды для домашнего декора.

Менеджеры уверяют, что кувалды можно использовать только как декор, который больше всего подойдет к стилю «лофт». Кувалда продается вместе с ящиком.

Продавцы уверяют, что такой предмет интерьера уже пользуется широким спросом, хотя они лишь недавно начали его продавать.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин передал Европарламенту кувалду в футляре для скрипки.

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