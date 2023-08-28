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Мужчина из Пензы не смог заказать проститутку и пожаловался супруге

Супруги из Пензы отдали мошенникам 78 тыс. рублей, пытаясь заказать проститутку

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Depositphotos

Семейная пара из Пензы отдала мошенникам 78 тыс. рублей, пытаясь заказать проститутку с сайта интим-услуг. Об этом сообщает »ПензаИнформ».

Объявление об оказании интим-услуг 45-летний пензенец нашел в интернете. После прохождения регистрации мужчине позвонили и обвинили его в сбое на сайте. Представившийся якобы администратором собеседник заявил, что исправление ошибки обойдется клиенту в 12 тыс. рублей.

Пензенец перевел названую сумму, а за ней еще несколько десятков тысяч рублей. Злоумышленник убедил мужчину, что деньги не приходят.

Так и не достигнув успеха, мужчина обратился за помощью к супруге. Женщина решила самостоятельно поговорить с незнакомцем, но тот лишь потребовал еще денег. Она перевела злоумышленнику еще 5 тыс. рублей.

Проститутка к супругам так и не приехала. После произошедшего обманутые пензенцы обратились в полицию — злоумышленников уже ищут.

Ранее жительница Чебоксар обратилась в полицию из-за того, что ее мужа обманула проститутка.

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