Очевидица рассказала о пожаре в жилом доме в Красногорске: «пламя размером с соседний дом»

Жительница Красногорска Анастасия, ставшая очевидцем пожара в четырехэтажном жилом доме, рассказала «Газете.Ru», что пламя было очень сильное. Девушка отметила, что пожар потушили быстро, однако над домом все еще есть небольшой дым.

«Пожар был довольно сильный. Пламя было размером с соседний дом. Судя по новостям, сгорела крыша и одна квартира. Все люди вроде были эвакуированы, ибо рядом с домом были все жители квартир. Насчет пострадавших неизвестно, но приезжала скорая. Пожар потушили, причем довольно быстро. Между приездом пожарных и полным затуханием пожара были считаные минуты. То есть потушили очень быстро. Есть дым небольшой, белый», — сказала она.

По данным МЧС, в жилом доме в Красногорске загорелся балкон на последнем, четвертом, этаже жилого дома. Огонь распространился на кровлю, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Отмечается, что из здания эвакуированы 30 жильцов, в том числе пятеро детей.

Ранее очевидцы рассказали о взрывах во время пожара на складе пиротехники в Кемерове.