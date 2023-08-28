Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Очевидица рассказала о пожаре в жилом доме в Красногорске: «пламя размером с соседний дом»

Очевидица заявила, что пожар в доме в Красногорске потушили за считаные минуты

Жительница Красногорска Анастасия, ставшая очевидцем пожара в четырехэтажном жилом доме, рассказала «Газете.Ru», что пламя было очень сильное. Девушка отметила, что пожар потушили быстро, однако над домом все еще есть небольшой дым.

«Пожар был довольно сильный. Пламя было размером с соседний дом. Судя по новостям, сгорела крыша и одна квартира. Все люди вроде были эвакуированы, ибо рядом с домом были все жители квартир. Насчет пострадавших неизвестно, но приезжала скорая. Пожар потушили, причем довольно быстро. Между приездом пожарных и полным затуханием пожара были считаные минуты. То есть потушили очень быстро. Есть дым небольшой, белый», — сказала она.

По данным МЧС, в жилом доме в Красногорске загорелся балкон на последнем, четвертом, этаже жилого дома. Огонь распространился на кровлю, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Отмечается, что из здания эвакуированы 30 жильцов, в том числе пятеро детей.

Ранее очевидцы рассказали о взрывах во время пожара на складе пиротехники в Кемерове.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях