Многодетная россиянка пропала в Египте во время погружения под воду

В Египте ищут россиянку, которая не поднялась после погружения в воду. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел недалеко от острова Гифтун, к югу от Хургады. Мать четверых детей поехала в отпуск вместе с супругом и в один из дней пара решила погрузиться на глубину вместе с другими дайверами. Всего их было девять, пропала только россиянка.

По словам гидов, пара превысила международную разрешенную глубину. На отметке более 110 метров мужчина почувствовал себя плохо и поднялся. Пропавшая тем временем продолжала спускаться.

На месте организованы поиски россиянки. Муж женщины написал письмо губернатору Хургады с просьбой задействовать в поисках больше техники.

Ранее на пляже в Австралии мужчина серьезно пострадал после нападения акулы.