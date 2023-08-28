Эксперт рассказал, к каким проблемам со здоровьем может привести кондиционер

Долгое нахождение человека под кондиционером в помещении может привести к проблемам со здоровьем и вызывать головные боли. Об этом в беседе с RuNews24 рассказал кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Евгений Машковский.

По его словам, одной из причин появления головной боли является обезвоживание организма. Оно происходит из-за того, что кондиционеры могут уменьшать влажность в помещении. Кроме того, они вызывают сухость слизистых оболочек, в том числе, носа, что также вызывает боли в голове. Еще одной проблемой кондиционеров эксперт назвал холодный поток воздуха, который вызывает сосудистое сужение и судороги в голове.

«Современные кондиционеры обычно не влияют на уровень кислорода в помещении. Однако если окна плотно закрыты, искусственная вентиляция отсутствует, при этом в помещении находится большое количество людей, то уровень кислорода может снизиться. Это может привести к ощущению усталости, головной боли и пониженной концентрации», — добавил Машковский.

Специалист посоветовал регулярно проветривать помещение, где установлен кондиционер, чтобы выветривать различные загрязнения. По его мнению. проветривание поможет заменить использованный воздух в помещении на свежий, богатый кислородом и избежать перечисленных проблем, приводящих к головной боли.

Заведующая отделением терапии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Татьяна Воробьева до этого говорила, что в жаркую погоду, чтобы не заболеть, температуру кондиционера нельзя устанавливать ниже семи градусов от той, которая установилась за окном.

Дизайнер интерьера Зульфия Даева советовала в жару занавешивать окна на солнечной стороне блэкаут-шторами или портьерами с подкладкой и не открывать их в течение дня, чтобы охладить комнату без кондиционера, передавала «Москва 24».

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