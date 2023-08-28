Коуч рассказала, как загадать партнера мечты

Для привлечения в свою жизнь партнера мечты необходимо загадать эмоции и чувства, которые человек будет испытывать в отношениях. Об этом «Газете.Ru» рассказала трансформационный коуч Наталья Козловская. Она отметила, что главная ошибка при загадывании мужчины или женщины мечты – фокусирование на конкретном образе.

«Мы можем загадывать образ человека. Этот образ придет, если ты загадываешь, например, двухметрового голубоглазого, красивого, ухоженного. Но вопрос: как он будет к тебе относиться, какую эмоцию ты будешь получать. Секрет в том, что в первую очередь, когда программируешь себя на отношения, загадываешь, мы должны думать об эмоциях: какие эмоции ты хочешь получать от этих отношений, что ты хочешь чувствовать. В первую очередь ты запрашиваешь эмоциональную часть. Уже после этого можно создать образ. Образ легко складывается, но самое главное – это эмоции, которые ты получаешь от этих отношений. Поэтому просим ощущения, эмоцию, какое хотим отношение. Причем на уровне, когда человек просит, он должен настолько этим проникнуться запросом, что он в животе чувствует бабочек, от того, какие чувства и эмоции испытывает», — сказала она.

Коуч подчеркнула, что нельзя загадывать конкретного человека, так как подобные желания нарушают его свободу.

«Мы не можем загадывать конкретного человека, потому что это нарушение воли. Не факт, что этот человек хочет, притянуть его за уши мы не можем, даже если получится, то ничего хорошего из этого точно не выйдет», — пояснила она.

Козловская добавила, что постоянные мысли о поиске партнера так же могут негативно сказаться на привлечении отношений, так как излишнее напряжение создает дисбаланс.

28 августа отмечается Всемирный день мечты. Именно в этот день в 1963 году общественный деятель Мартин Лютер Кинг выступил с речью под названием «У меня есть мечта». Это событие вдохновило людей на создание неофициального праздника с девизом «Мечты сбываются».

Ранее психолог рассказала, как правильно мечтать.