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Московские аэропорты работают в штатном режиме

Московские аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский заработали в штатном режиме

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Shutterstock

Московские аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский заработали в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты из Внуково, Домодедово и Жуковского.

Рано утром 28 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО уничтожила беспилотник, летевший по направлению к Москве. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет.

Газета The New York Times объяснила увеличение частоты ударов дронов по РФ необходимостью укрепить моральный дух населения и армии Украины. При этом американские спецслужбы на данный момент не знают, какое именно украинское ведомство стоит за атаками на объекты в России.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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