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В Британии GPS-браслеты помогут сэкономить на нелегалах

The Times: в Британии нелегалам выдадут GPS-браслеты для экономии на их содержании

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Toby Melville/Reuters

Власти Великобритании обсуждают возможность выдачи нелегальным мигрантам электронных GPS-браслетов, которые помогут отследить их перемещение и сократить расходы на содержание в пунктах размещения. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

Издание раскрыло «план электронной маркировки». В статье отмечается, что это вынужденная мера из-за желания сэкономить и нехватки мест в пунктах размещения на время рассмотрения прошений об убежище для нелегалов.

В стране более 175 тыс. человек уже ждут ответа от правительства на поданные ими заявления. Содержание нелегалов в миграционных центрах обходится британцам примерно в £4 млрд в год.

При этом в британском правительстве выразили опасение, что в стране не хватит электронных браслетов слежения для всех нелегалов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак счел решение проблемы мигрантов одной из пяти главных для своего кабинета.

В середине августа ЕС не согласился с предложением Лондона заключить новое соглашение о реадмиссии мигрантов.

Ранее отель в Британии закрылся на год и отменил все брони, чтобы разместить 230 мигрантов.

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