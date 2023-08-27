Оползень накрыл средневековый монастырь в Грузии

Оползень накрыл средневековый монастырь Шиомгвиме в Грузии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что волна грязи и горных пород накрыла почти весь монастырь — на месте происшествия ведутся спасательные работы.

Монастырь Шиомгвиме находится в известняковом ущелье в 30 километрах от Тбилиси возле населенного пункта Мцхета. Он был основан в VI веке отшельником Шио Мгвимским, которого называют одним из 13 Ассирийских отцов. За полторы тысячи лет существования монастырь неоднократно подвергался разрушению и восстанавливался.

Днем 3 августа на территории гостиницы «Сансет Шови» сошел оползень, в результате чего были разрушены мосты и дороги, ведущие к отелю. К поискам выживших были привлечены 400 спасателей, в том числе полицейские и кинологи, также были задействованы вертолеты, дроны и спецтехника.

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