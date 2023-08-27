В Британии дети-беженцы оказались в тюрьме с осужденными за изнасилования

В Великобритании дети-беженцы, которые незаконно попали в страну без сопровождения взрослых, оказались в одной тюрьме, в которой содержатся насильники. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на сведения организации Humans for Rights Network.

«Растет число случаев, когда несопровождаемые дети, многие из которых, судя по всему, стали жертвами торговли людьми, отправляются в тюрьму Элмли в графстве Кент и помещаются среди взрослых заключенных иностранцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно данным последней инспекции, в тюрьме содержатся лица, совершившие преступления сексуального характера.

Как отмечает издание, в большинстве случаев речь идет о детях из Судана или Южного Судана.

В июле сообщалось, что в Великобритании суд вынес приговор врачу, который предложил бывшей пациентке местной больницы массаж и изнасиловал ее.

Ранее в Ногинске насильник сбежал от женщины после новости о ее венерическом заболевании.