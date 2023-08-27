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МЧС доставило продовольствие в затопленное Приморье

МЧС доставило около 2 тонн продуктов, воды и медикаментов в затопленное Приморье

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Виталий Аньков/РИА Новости

Вертолет Ми-8 МЧС РФ доставил около 2 тонн продовольствия, воды и медикаментов в отрезанные населенные пункты Щербаковка и Михайловка в Приморском крае, где произошло наводнение. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Сегодня борт Ми-8 МЧС России доставил около двух тонн продуктов питания, воды и медикаментов в отрезанные населенные пункты Щербаковка и Михайловка Приморского края», — сказано в сообщении.

25 августа на всей территории Приморского края был введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил губернатор региона Олег Кожемяко, специальный режим объявлен с расчетом на более оперативное оказание помощи со стороны федеральных властей.

Также правительство края не исключило, что из-за паводков в местных школах могут отложить начало учебного года. Сильные ливни повредили не только домовладения и дороги, но и объекты социальной инфраструктуры. В их числе учебные заведения, в которых необходимо делать ремонт.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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