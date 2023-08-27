Затопленный пригород Артема в Приморском крае засняли из окна самолета

Масштабы затопления в пригороде Артема, расположенного в Приморском крае, попали на видео. Кадры с последствиями непогоды появились в Telegram-канале «PrimaMedia. Приморье».

В сообщении указано, что запись была сделана из окна самолета при заходе на посадку в международном аэропорту Владивосток (Кневичи). При этом на кадрах видно, что вода разлилась на многие километры.

Согласно видео, почти весь пригород Артема оказался затоплен. С высоты можно увидеть подтопленные поля и кроны деревьев, торчащие из воды.

Утром 27 августа сообщалось об отключении электроснабжения в приморском селе Многоудобное. По данным администрации Шкотовского муниципального района, без света остались более 200 человек.

25 августа на всей территории Приморского края был введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил губернатор региона Олег Кожемяко, специальный режим объявлен с расчетом на более оперативное оказание помощи со стороны федеральных властей.

Также правительство края не исключило, что из-за паводков в местных школах могут отложить начало учебного года. Сильные ливни повредили не только домовладения и дороги, но и объекты социальной инфраструктуры. В их числе учебные заведения, в которых необходимо делать ремонт.

Ранее стало известно, как власти Приморья поддержат пострадавших от потопа предпринимателей.