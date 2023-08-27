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На АЗС в Румынии прогремели еще два взрыва

На заправке в Румынии произошли еще два взрыва, число пострадавших растет

Еще два взрыва прогремели на заправке сжиженного нефтяного газа (АЗС) в румынском городе Креведия неподалеку от Бухареста, число пострадавших увеличилось до 46. Об этом сообщает локальный телеканал Digi 24, ссылаясь на городские власти.

«Как минимум один человек погиб и еще 46 получили серьезные ранения в результате нескольких взрывов», — говорится в материале.

По предварительным данным, взорвались баллоны с газом.

Согласно информации телеканала, три тысячи местных жителей были эвакуированы из прилегающего района в радиусе 700 метров. Власти города повысили уровень опасности.

Полиция запустила телефон горячей линии, чтобы оперативно сообщать информацию о пострадавших.

До этого глава Департамента по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел страны Раед Арафат заявил, что два взрыва прогремели на заправке сжиженного нефтяного газа в Румынии, есть жертвы (один человек) и пострадавшие (26 человек).

Ранее взрыв в столице Судана попал на видео.

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