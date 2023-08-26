На АЗС в Румынии произошли два взрыва

Два взрыва прогремели на заправке сжиженного нефтяного газа в Румынии, есть жертвы и пострадавшие. Об этом заявил руководитель Департамента по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Румынии Раед Арафат. Его слова передает РИА Новости.

«26 пожарных получили ранения, один из них серьезно», — рассказал представитель МВД.

По словам Арафата, после первого взрыва пострадали шесть граждан, но после второго их число увеличилось почти в пять раз.

Согласно его информации, другие раненые получили ожоги легкой и средней степени тяжести на разных участках тела, один человек не смог выжить.

По словам представителя ведомства, первый взрыв на заправке в городе Креведия произошел взрыв газовых баллонов. Граждан, проживающих в зоне радиусом в 300 метров, пришлось эвакуировать. Движение автотранспорта в районе было временно остановлено.

В июне на крупнейшем в Румынии нефтеперерабатывающем заводе Petromidia в Констанце произошел крупный пожар.

Ранее взрыв в столице Судана попал на видео.