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Собянин анонсировал создание крупнейшего железнодорожного вокзала Москвы

Собянин: в Москве готов пассажирский терминал вокзала «Нижегородская»

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале анонсировал создание крупнейшего железнодорожного вокзала Москвы.

По его словам, вокзал свяжет несколько транспортных артерий: МЦК, МЦД-4, БКЛ, Рязанский проспект, а также участок МСД от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта.

«Вокзал будет максимально комфортным для горожан. Уже готов пассажирский терминал, между всеми видами транспорта предусмотрены пересадки без выхода на улицу», — отметил Собянин.

Ранее Собянин заявил, что в каждом районе столицы планируется создать бассейн с подогревом.

По его словам, департамент ЖКХ в 2024 году запустит примерно 10 таких бассейнов.

Мэр также рассказал, что пляжная зона на Северном Речном вокзале была увеличена вдвое. Кроме того, у парка развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме были открыты около 3 тысяч пляжных мест и шесть бассейнов.

До этого он анонсировал строительство авиазавода в Москве.

Ранее в России создали приложение для прогноза задержек авиарейсов.

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