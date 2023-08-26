«Роснефть» провела экологический забег в Москве

Волонтеры «Роснефти» провели в московском парке «Фили» экологическую акцию - плоггинг, в ходе которой сотрудники компании убирали мусор во время занятий бегом, сообщает пресс-служба компании.

Плоггинг – международная движение, участники которого совмещают забег на определенную дистанцию со сбором мусора. В мероприятии «Роснефти» приняло участие более 50 сотрудников компании и членов их семей. В ходе экологического забега они пробежали дистанцию 4 км.

Волонтерское движение в последние годы стало заметным явлением в социальной сфере. Инициативы, исходящие от наиболее активных сотрудников, находят отклик и поддержку у широкого круга коллег.

Одним из таких волонтерских проектов являются плоггинг-забеги, которые проводятся ежегодно в регионах присутствия компании.