Бюро Высшего совета «Единой России» передало 40 тонн гумпомощи в новые регионы и зону СВО

Бюро Высшего совета «Единой России» передало 40 тонн гуманитарной помощи в новые регионы и зону СВО, сообщил в своем Telegram-канале ответственный секретарь бюро высшего совета Денис Кравченко.

В него вошли продукты, вода, одежда, медикаменты, школьные принадлежности, спортивные инвентарь, дизельные отопительные печи и стройматериалы.

Председатель бюро Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов отметил, что отправка груза является частью последовательной и постоянной поддержки бойцов и населения новых регионов.

Ответственный секретарь бюро Высшего совета Денис Кравченко добавил, что Бюро будет и дальше оказывать поддержку жителям и военнослужащим.

«Это бывают совершенно разные вещи, в жаркий сезон особенно актуальной стала доставка воды для бойцов, питания, которое удобно в полевых условиях. Потребности постоянно меняются, а наша задача совместно делать так, чтобы ребята, которые защищают страну и местное население не нуждалось», - сказал Денис Кравченко.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 72 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы — от продуктов и средств гигиены до лекарств и медицинского оборудования, стройматериалов и бытовой техники», — добавил Кравченко.