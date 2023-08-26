В Херсонской области завершили восстановительные работы после ЧП на Каховской ГЭС

Специалисты Херсонской области завершили восстановительные работы в подтопленных после разрушений на Каховской ГЭС муниципальных округах левобережья Днепра. Об этом сообщил в Telegram председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Он рассказал, что электроснабжение населенных пунктов всех трех пострадавших районов было восстановлено и теперь власти будут готовить регион к зиме.

Больше всего из-за подтопления пострадали Новокаховский, Голопристанский и Алешкинский муниципальный округа.

В конце июля он сообщал, что работа систем жизнеобеспечения практически полностью восстановлена, хотя инфраструктура была полностью утрачена. По федеральным программам для решения проблем с водоснабжением область получит больше 3 млрд рублей на три года, рассказал Алексеенко.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что плотину Каховской ГЭС необходимо восстановить для водоснабжения новых Запорожской, Херсонской областей и Крыма, но власти отрабатывают варианты реализации водоснабжения и без этой ГЭС.

Ранее глава МВД Украины заявил, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению.