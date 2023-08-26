Родственница жениха ограбила молодоженов на свадьбе и сожгла похищенные деньги

В Усть-Канском районе Республики Алтай родственница украла деньги у молодоженов, а после сожгла их. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в полицию обратилась 18-летняя девушка, она сообщила, что после бракосочетания у них с мужем пропали подаренные деньги в сумме сорок с половиной тысяч рублей.

Правоохранители установили, что на второй день торжества молодожены уехали в гости в соседнюю деревню, а вернувшись домой, обнаружили пропажу денег.

К краже оказалась причастна ранее судимая за аналогичное преступление родственница жениха. 43-летняя женщина на допросе призналась, что похитила деньги будучи пьяной, а утром, обнаружив у себя украденное, она испугалась наказания и сожгла банкноты. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Индии невеста вышла замуж за 27 мужчин и исчезла с их деньгами.