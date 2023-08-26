Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Родственница жениха ограбила молодоженов на свадьбе и сожгла похищенные деньги

На Алтае задержана женщина, обокравшая невесту и жениха на свадьбе

close
100%
Pexels

В Усть-Канском районе Республики Алтай родственница украла деньги у молодоженов, а после сожгла их. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в полицию обратилась 18-летняя девушка, она сообщила, что после бракосочетания у них с мужем пропали подаренные деньги в сумме сорок с половиной тысяч рублей.

Правоохранители установили, что на второй день торжества молодожены уехали в гости в соседнюю деревню, а вернувшись домой, обнаружили пропажу денег.

К краже оказалась причастна ранее судимая за аналогичное преступление родственница жениха. 43-летняя женщина на допросе призналась, что похитила деньги будучи пьяной, а утром, обнаружив у себя украденное, она испугалась наказания и сожгла банкноты. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Индии невеста вышла замуж за 27 мужчин и исчезла с их деньгами.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях