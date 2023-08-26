В Омске подростков обвинили в избиении прохожего

В Омске трое подростков обвиняются в разбое, они напали на взрослого мужчину на даче, избили его битами и ограбили. Об этом сообщает пресс-служа СК региона.

Трое школьников, самому младшему из которых 14 лет, обвиняются в разбойном нападении на 36-летнего мужчину. Инцидент произошел в СНТ «Сибзаводец» в Омске, молодые люди напали на ранее незнакомого им дачника. Вооружившись битами, они избили пострадавшего и ограбили.

Жесткого избитого мужчину госпитализировали, по факту нападения возбуждено уголовное дело о разбое.

Личности подростков установлены, всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следователи выясняют, причастны ли подростки к аналогичным преступлениям.

Ранее в Улан-Удэ толпа подростков жестоко избила девочку.