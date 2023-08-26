РФ призвала Японию разрешить взять пробы в районе сброса воды с «Фукусимы»

Россия рассчитывает, что Япония проявит полную открытость в вопросе сброса воды с АЭС «Фукусима» и даст взять пробы, передает ТАСС со ссылкой на слова заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Чумакова.

На заседании Генассамблеи ООН дипломат заявил, что Россия внимательно следит за ситуацией после запущенного японской стороной процесса сброса в океан воды с атомной электростанции «Фукусима-1».

«Рассчитываем, что Токио проявит полную транспарентность в отношении влияния данного процесса на состояние окружающей среды и предоставит заинтересованным государствам всю необходимую информацию, а также обеспечит возможность взятия ими проб в районе сброса», — сказал Чумаков.

24 августа японская компания Tokio Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу первой партии очищенной от радиации воды с «Фукусимы-1». Жидкость перенаправляют в океан, предварительно разбавив большим количеством морской воды и снизив содержание трития.

Ранее в Японии заявили о небезопасности сброса воды с «Фукусимы-1».