Выдра нанесла английскому отелю ущерб на сумму $126 тысяч

В Великобритании выдра нанесла ущерб отелю на сумму £100 тыс. ($126 тыс.), пишет газета The Daily Telegraph.

В публикации говорится, что сотрудники отеля Grosvenor Pulford Hotel & Spa в городе Честер (столица графства Чешир) были шокированы, узнав, что животное украло из двух прудов гостиницы около 50 декоративных карпов кои, одомашненной формы амурского карпа. Каждая рыба стоит £2 тыс. ($2,5 тыс.).

«Преступление» было зафиксировано камерами видеонаблюдения. На записях видно, что выдра преодолела электрические заборы, предназначенные для защиты рыб от местных цапель.

Директор компании Nelson Hotels & Inns, которая владеет гостиницей, Эндрю Нельсон заявил, что сейчас руководство ищет способ избежать дальнейших потерь.

«Наши разноцветные карпы не только привлекающие внимание обитатели нашего сада, которые в течение долгих лет наслаждались счастливой, беспечной жизнью на нашей территории, но также значительная инвестиция в наш отель», — отметил он.

До этого в американском штате Монтана женщина попала в больницу после укуса выдры.

Ранее в Германии пьяные еноты начали нападать на людей.