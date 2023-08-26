В Московской области сгорели пять автомобилей

В Московской области из-за неудачного ремонта сгорели пять автомобилей, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, один из жителей Немчиновки решил починить свою машину, но в ходе ремонта у нее заискрилась проводка. Через несколько секунд начался сильный пожар, который перекинулся на соседние автомобили. Растащить машины с помощью тросов не удалось — один из мужчин неудачно намотал трос на руку, ему оторвало палец.

На место инцидента прибыли медики и спасатели. Пострадавшего доставили в больницу.

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