Пожар в строительном магазине в Подмосковье локализован

Пожар в строительном магазине в Нахабино локализован на площади 750 квадратных метров. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

«В настоящий момент силами сотрудников МЧС пожар локализован, его площадь составила 750 кв. метров», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара, а также ход и результаты доследственной проверки по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что строительный магазин загорелся в Московской области.

Как писал Life со ссылкой на Telegram-канал Shot, столб густого черного дыма был заметен на расстоянии нескольких километров.

Днем 25 августа в центре Москвы произошло короткое замыкание в котловане, два человека пострадали.

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