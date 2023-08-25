Пожар в строительном магазине в Подмосковье локализован

Пожар в строительном магазине в Нахабино локализован на площади 750 квадратных метров. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.
«В настоящий момент силами сотрудников МЧС пожар локализован, его площадь составила 750 кв. метров», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара, а также ход и результаты доследственной проверки по факту случившегося.
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