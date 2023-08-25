Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пожар в строительном магазине в Подмосковье локализован

Пожар в строительном магазине в Нахабино локализован на площади 750 кв.м.

Пожар в строительном магазине в Нахабино локализован на площади 750 квадратных метров. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

«В настоящий момент силами сотрудников МЧС пожар локализован, его площадь составила 750 кв. метров», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара, а также ход и результаты доследственной проверки по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что строительный магазин загорелся в Московской области.

Как писал Life со ссылкой на Telegram-канал Shot, столб густого черного дыма был заметен на расстоянии нескольких километров.

Днем 25 августа в центре Москвы произошло короткое замыкание в котловане, два человека пострадали.

До этого в научном центре акушерства и гинекологии на улице Академика Опарина в Москве произошел пожар, было эвакуировано около ста человек.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях