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Минюст расширил список иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов политолога Кирилла Рогова и еще пять человек

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Минюст внес в реестр иностранных агентов политолога Кирилла Рогова и еще пятерых лиц, в том числе журналистов Виталия Дымарского и Константина Эггерта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«25 августа 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены В.Н. Дымарский, М.Х. Кочесоков, М.И. Крутихин, К.Ю. Рогов, А.А. Штефанов, К.П. Эггерт», — говорится в сообщении.

Кроме того, в реестр попали иностранное юридическое лицо MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt), которое занимается проектом «My Russian Rights» и интернет-издание «Довод».

В то же время из списка иностранных агентов исключили акционерное общество «РС-Балт». Как пояснили в ведомстве, решение связано с тем, что организация перестала получать от иностранных источников «денежные средства, иное имущество, организационно-методическую, научно-техническую помощь, помощь в иных формах».

Ранее признанного в РФ иноагентом политика Юлию Галямину восстановили на работе в университете РАНХиГС.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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