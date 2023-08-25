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В Подмосковье загорелся строительный магазин

Пожар произошел на площади 400 кв.м. в строительном магазине в районе Нахабино

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МЧС России/РИА Новости

Строительный магазин загорелся в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Строительный магазин горит на площади 400 квадратных метров в подмосковном поселке Нахабино на улице Советская, 115 Б. Угрозы соседним строениям нет», — заявил агентству представитель экстренных служб.

Согласно предварительным данным, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. О пострадавших пока не сообщается.

Как пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Shot, столб густого черного дыма заметен на расстоянии нескольких километров.

Днем 25 августа в центре Москвы произошло короткое замыкание в котловане, два человека пострадали.

До этого в научном центре акушерства и гинекологии на улице Академика Опарина в Москве произошел пожар, было эвакуировано около ста человек.

Ранее в Красногорске произошел пожар в многоквартирном доме.

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