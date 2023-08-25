Следственный комитет изъял бортовые самописцы после авиакатастрофы под Тверью

Следственный комитет (СК) России продолжает расследование уголовного дела по факту крушения частного самолета Embraer Legacy в Тверской области и проверит все возможные версии авиакатастрофы. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным следствия, на месте инцидента обнаружили десять тел. В целях установления личностей жертв ЧП в настоящее время идет молекулярно-генетическая экспертиза. Также продолжается тщательный осмотр места происшествия.

«Следствием изъяты бортовые самописцы», — отмечается в сообщении.

Кроме того, сотрудники СК сейчас изымают предметы и всю документацию, которая имеет значение для выявления причин авиакатастрофы, позднее будут проведены судебные экспертизы.

«Следствием будут тщательно проверены все возможные версии произошедшего», — заключается в публикации.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург.

В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин числился среди пассажиров на борту самолета.

По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование.

Ранее в МИД РФ прокомментировали обвинения Путина в причастности к падению джета Пригожина.