В Северной Осетии мужчина случайно выстрелил себе в глаз

Житель Северной Осетии случайно ранил себя из пневматического оружия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в селе Октябрьское. Местный житель обнаружил, что собаки украли с его двора домашних уток. Мужчина разозлился, решил подкараулить воришек и отмстить им. Он взял из дома пневматическое оружие и стал дожидаться незваных гостей. Когда собака появилась во дворе, мужчина не смог сразу сориентироваться и случайно выстрелил себе в глаз.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи дают позитивные прогнозы относительно полученной травмы: глаз у мужчины восстановится.

Ранее в ХМАО мужчина случайно выстрелил в подростка, перепутав его с гусем.