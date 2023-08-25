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В Северной Осетии мужчина случайно выстрелил себе в глаз

В Северной Осетии мужчина случайно прострелил себе глаз

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Житель Северной Осетии случайно ранил себя из пневматического оружия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в селе Октябрьское. Местный житель обнаружил, что собаки украли с его двора домашних уток. Мужчина разозлился, решил подкараулить воришек и отмстить им. Он взял из дома пневматическое оружие и стал дожидаться незваных гостей. Когда собака появилась во дворе, мужчина не смог сразу сориентироваться и случайно выстрелил себе в глаз.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи дают позитивные прогнозы относительно полученной травмы: глаз у мужчины восстановится.

Ранее в ХМАО мужчина случайно выстрелил в подростка, перепутав его с гусем.

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