На конференции «Э+вузы» подведены итоги проекта «Цифровые кафедры»

Проект «Цифровые кафедры» играет ключевую роль в вопросе получения студентами востребованной IT-специальности. Об этом на конференции «Э+вузы», где были подведены итоги верификации образовательного контента вузов - участников проекта «Цифровые кафедры», заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«К 2025 году «Цифровые кафедры» должны выпустить свыше 385 тыс. человек, а к 2030 году дополнительную квалификацию по IT-профилю получат уже 900 тыс. студентов. «Цифровые кафедры» отлично дополняют образовательные программы как по IT-специальностям, так и по другим отраслевым направлениям, решая вопрос дефицита кадров на постоянно растущем IT-рынке», — заявил он.

Директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова отметила, что в 2022 году на «Цифровые кафедры» поступили 112 тыс. студентов.

«Учитывая такой хороший результат, в 2023 году мы решили продолжить работу по этому проекту. 119 вузов проекта разработали образовательные программы, которые будут запущены уже в этом учебном году. Первый этап проверки прошли 558 (64%) из 874 программ. Из оставшихся 316 (36%) программ 295 были доработаны на втором этапе проверке», — сказала она.

Отмечается, что АНО «Цифровая экономика» провела оценку программ со стороны экспертного бизнес-сообщества. Так, по сравнению с прошлым годом объем образовательного контента для экспертизы был увеличен вдвое, поэтому был разработан специальный автоматизированный комплекс.

«Мы определили основные вызовы, с которыми сталкивается IT-образование в России. Так, на взгляд наших аналитиков, перед вузами сегодня стоят следующие основные задачи: ускорить подготовку кадров для развития рынка отечественного ПО и высокотехнологичных отраслей экономики, обеспечить подготовку достаточного количества специалистов в области информационной безопасности, содействовать технологическому лидерству России на зарубежных рынках дружественных стран», — заявил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

По его словам, эти задачи можно решить, в том числе путем развития и внедрения «Цифровых кафедр». «Мы отмечаем, что основные «измеримые» показатели темпов наращивания IT-кадров – достигнуты, профессия «айтишника» – на пике популярности, и поэтому сегодня принципиальной задачей становится не погоня за количеством IT-кадров, а их качество», — добавил он.

Напомним, проект «Цифровые кафедры» реализуется Минцифры России совместно с Минобрнауки России с 2022 года. Он был инициирован в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».