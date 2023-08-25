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Адвокаты Кима, арестованного по делу об экскурсии в коллекторе Москвы, обжаловали арест

Адвокаты обжаловали арест Кима по делу о погибших в московском коллекторе

Адвокаты обжаловали арест директора компании «Спутник» Александра Кима по делу о погибших в московском подземном коллекторе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката Кима Михаила Ващинского.

«Апелляционную жалобу подали. Решение об аресте считаем незаконным», — поделился Ващинский.

До этого агентство ТАСС сообщало, что Замоскворецкий суд Москвы в среду заключил под стражу директора компании «Спутник» Александра Кима по обвинению в организации незаконной экскурсии по подземным коллекторам Неглинки в Москве.

Замоскворецкий суд Москвы в среду также арестовал организатора незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве Никиту Дубаса.

Экскурсия под названием «Тайны московского подземелья» состоялась во время сильного ливня в столице. В департаменте ЖКХ уточнили, что такие экскурсии незаконны. Организатор этих мероприятий задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.

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