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Врач объяснил, почему рыбу сложно назвать источником Омега-3

Врач Бартули: рыба перестает быть источником Омега-3 после приготовления

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Не всю рыбу можно считать источником Омега-3, потому что при термической обработке полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) в ней испаряются. Об этом в беседе с «Общественной службой новостей» рассказал врач-терапевт и паразитолог Эдуард Бартули.

«Врачи рекомендуют рыбу как источник ПНЖК Омега-3. При этом надо понимать, что Омега-3 содержится в сырой рыбе, а при термической обработке выше 45 градусов испаряется. Употреблять рыбу в сыром виде опасно из-за большого количества паразитов — они содержатся в 90 % речной рыбы, в морской также есть свои паразиты. Но и традиционная обработка не обеззараживает этот продукт», — пояснил Бартули.

В качестве источника ПНЖК Омега-3 и витамина D врач советует принимать рыбий жир или Омега-3 как очищенный препарат, у которого нет специфического запаха. Он отметил, что прием полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 важен для нашего здоровья, потому что их недостаток может спровоцировать инсулинорезистентность, сердечно-сосудистые и другие заболевания.

Ученые из Университета Гвельфа в Канаде до этого выяснили, что Омега-3 жирные кислоты могут помочь защитить здоровье клеток внутреннего уха, а также облегчить воспалительные реакции на громкие звуки, химические вещества или инфекции.

Ранее врач объяснила, какие микроэлементы организм теряет во время диет.

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