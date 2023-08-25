Mash узнал о фейке про пропажу тела Пригожина

Телефонные мошенники с Украины звонят в полицию с сообщениями о том, что тело российского бизнесмена Евгения Пригожина якобы пропало из морга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«По нашей информации, последние пару дней в участки поступают звонки с выдуманными историями якобы от патологоанатомов местного морга — все как под копирку. Мол, врач отошел на 20 минут от тела, вернулся, а Пригожина — нет», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Собеседники пытаются вызвать наряд полиции, но на провокации никто не реагирует.

Отмечается, что расследование авиакатастрофы идет в штатном режиме.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призывал общественность ждать официальных результатов генетической экспертизы останков, изъятых из самолета бизнесмена Евгения Пригожина. По словам Пескова, до сих пор в Кремле не получили официального подтверждения гибели основателя ЧВК «Вагнер».

Ранее Путин назвал Пригожина «человеком сложной судьбы и талантливым бизнесменом».