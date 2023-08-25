В Москве из окна пятого этажа выпал ребенок

На юге Москвы двухлетний ребенок пострадал после падения из окна. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 25 августа в доме на Шипиловской улице. Девочка выпала из квартиры на пятом этаже. Известно, что в момент несчастного случая несовершеннолетняя находилась в квартире под присмотром 13-летней родственницы отца. Взрослых на момент ЧП дома не было.

Девочку доставили в одну из московских больниц.

Прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве трехлетний мальчик сильно пострадал после падения с пятого этажа.