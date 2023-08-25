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Попытавшаяся задушить пациента диспансера экс-санитарка предстанет перед судом в Дагестане

Экс-санитарку из Махачкалы будут судить за попытку задушить пациента диспансера

Бывшую санитарку психоневрологического диспансера в Махачкале будут судить за попытку задушить пациента подушкой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Женщине выдвинули обвинение в истязании пациента. Уголовное дело экс-санитарки махачкалинского диспансера направлено в суд, сообщает ведомство.

По версии следствия, женщина, работавшая санитаркой, подошла к привязанному к кровати пациенту и начала душить его подушкой. При этом ее коллега снимала происходящее и смеялась.

«В течении не менее 15 секунд женщина душила пациента, придавив его лицо подушкой, чем причинила ему физические и психические страдания», — сообщает ведомство.

Ранее мужчина пытался задушить подростка в автобусе из-за громкого разговора по телефону.

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