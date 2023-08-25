Врач описал внешность людей, у которых повышен риск развития меланомы

Ежегодно в России диагностируется до 12 000 новых случаев заболевания меланомой. Это не рак кожи, как многие считают, а агрессивная (быстроразвивающаяся) злокачественная опухоль, возникающая из клеток, содержащих пигмент меланин. Об этом «Газете.Ru» рассказал Дмитрий Решетов, главный онколог Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД», заведующий отделением лечения опухолей головы и шеи ЦКБ РЖД – Медицина.

«Среди основных причин заболевания следующие: генетическая наследственность, различные виды иммунодефицитов, регулярный высокий уровень инсоляции при проживании в регионе, где происходит сильное облучение солнечным светом. Пренебрежение правилами безопасного загара при посещении солярия или во время отпуска (особенно для тех, кто выезжает в отпуск на юг два и более раз за год). У женщин заболевание встречается чаще. Этому способствует регулярное посещения солярия до 30 лет, а также применение эстрогенных гормональных препаратов. В особой зоне риске – дамы 1 и 2-го фототипа кожи, очень чувствительной к солнцу, их отличают светлая кожа и волосы, голубые глаза», – сообщил Дмитрий Решетов.

По словам онколога, существуют клинические характеристики в диагностике диспластического невуса с признаками меланомы (по асимметрии, границам, цвету, диаметру, изменениям, росту, цвету и форме).

«Обратите внимание на увеличение размера пигментного образования как в ширину, так и в высоту – это плохой признак. Появление уплотнения под пятном, внутри него – идите к врачу. Изменение пигментации – вдруг из слабопигментированного стал ярким или из коричневого – черным. Или, наоборот, из черного начал белеть. В этом случае не откладывайте визит к терапевту или дерматологу», – предупредил доктор Решетов.

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